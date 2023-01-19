В Давосе представили программу Impact Business для поддержки украинских предпринимателей

В Давосе представили программу развития бизнеса — Impact Business. Цель программы — поддержка украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Новый бизнес-акселератор поддержит 25 украинских предприятий. Две лучшие команды получат финансовые гранты до 20 000 евро.

Участники получат бесплатный доступ к мировым технологическим ресурсам, 30 часам выделенного времени с менторами, сотни тренеров из ведущих международных компаний и успешных стартапов, а также знакомство с топовыми инвесторами.

Участвовать призывают предприятия всех отраслей, которые являются активными, зарегистрированы в Украине и должны или стремятся сделать позитивные социальные изменения частью своей стратегии.

Заявка на участие в программе

Подать заявку на участие можно до 17 февраля 2023 года по этой ссылке.

Секторы

Предприятия всех отраслей могут подавать заявки, если они считают, что такая программа будет актуальна для них и они стремятся создать большее социальное влияние. Дополнительное преимущество будет предоставляться инновационным технологическим решениям и/или соответствующим вызовам времени. Приоритет будет предоставляться участникам из следующих отраслей:

Энергетика

Сельское хозяйство

Здравоохранение

Фармацевтическая промышленность

IT

Кибербезопасность

Инфраструктура

Химическая промышленность

Строительная отрасль

Логистика

Услуги (например, образование, электронная коммерция, инновационная розничная торговля, социальные услуги/работа с уязвимыми группами населения, сохранение и продвижение культуры и т. д.)

Финансы

Потребительские товары

Экология (например, очистка воды, переработка отходов и т. п.)

Тайминг программы

16 января 2023 года — открытие окна для заявок

17 февраля 2023 года — конечный срок подачи заявок

18 февраля — 25 марта 2023 года — рассмотрение заявок и собеседования с кандидатами, прошедшими отбор

1 апреля 2023 года — все участники сообщают о статусе заявки (принята или отклонена заявка)

17 апреля 2023 года — старт программы

декабрь 2023 года — Demo Day

Источник: МинФин