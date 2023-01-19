АРМА приобрело самый большой пакет военных облигаций с начала войны

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), приобрело пятый пакет военных облигаций на сумму 370 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Фото: finbalance.com.ua

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«АРМА потратило на оборонные нужды государства еще 370 млн. грн. — наибольшую сумму арестованных средств с начала полномасштабной войны, направленную агентством на приобретение военных облигаций. Следовательно, благодаря покупке облигаций, в бюджет совокупно перечислено уже более 1,2 млрд грн, а также еще более 300 млн грн вне использования инструмента ценных бумаг», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что текущий пакет облигаций приобретен благодаря средствам реализации на торгах арестованного аммиака российского происхождения. Соответствующая партия сырья в объеме 10 тыс. тонн была продана в ноябре прошлого года на аукционе, в ходе которого начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн.

По словам руководителя учреждения Дмитрия Жоравовича, АРМА одновременно работает как над реализацией новых лотов, так и в направлении законодательного совершенствования продаж с целью увеличения конкуренции.

Источник: МинФин