Американские бигтехи готовятся «затянуть пояса»

Крупнейшие технологические корпорации Соединённых Штатов, по ожиданиям рыночных аналитиков, уже совсем скоро могут пересмотреть расходы в сторону сокращения. Речь идёт в большей степени о штате сотрудников, увеличившемся в период глобального карантина, когда спрос на онлайн-услуги бил все рекорды. Основные цели таких решений, как считают в LBLV, состоят в поддержании рентабельности и успокоении инвесторов, которые с опаской ждут вхождения в период замедления роста продаж.

Какие корпорации могут столкнуться с самым значительным падением выручки?

В центре обсуждений сегодня пребывает пятёрка самых крупных технокомпаний Соединённых Штатов: Meta, Amazon, Apple, Alphabet и Microsoft. Первые два гиганта, по предварительным прогнозам, отчитаются о самом значительном снижении показателя прибыли за четвёртый финквартал 2022 года. От других корпораций тоже ожидается публикация слабых отчётностей, хоть и в меньшей степени. Главной причиной того, почему самые дорогие компании мира не смогли нарастить прибыль в рождественский период, являющийся самым рентабельным в году, являются попытки сменить курс в условиях ужесточения базисных ставок.

В целом аналитики понизили прогноз общей выручки пяти главных бигтехов с октября 2022-го по текущий месяц на 5%, до 561,4 миллиарда долларов. Именно эти компании станут «якорем» сразу для 11 секторов S&P 500. В то же время, IT-сегмент данного индекса может просесть по прибыли на 9,5%.

Что конкретно говорят эксперты?

Если говорить более конкретно, то для Amazon эксперты предрекают падения прибыли на 38%. Её выручку они характеризуют как самую медленнорастущую с 2000 года. На данный момент известно, что детище Безоса реализовывает решение по сокращению штата на 18 тысяч человек. Первые уведомления об увольнении начали поступать сотрудникам гиганта уже в среду. Основная причина данного решения состоит в перенайме людей в период так называемого «коронавирусного спроса», когда количество активных пользователей интернет-сервисов возросло в десятки раз.

Что касается Meta, ей прогнозируют снижения прибыли на 42%. Если это произойдёт, то прошлый отчётный период станет для корпорации пятым отрицательным подряд. Помимо того, техногигант может столкнуться с падением выручки на 7% — худшим значением для данного показателя за всю историю публикации им отчётности. Сокращение рабочих мест в Meta произошло ещё в ноябре: тогда уведомление об увольнении получили 11 тысяч человек.

Пятёрка лидеров отрасли в среднем наращивала количество своих работников на 45% в 2020-м и на 20,5% в 2021-м. Apple подходила к данному вопросу более рационально и нанимала меньше всего кадров. Специалисты уверены, что численность персонала во всём техносекторе в ближайшем будущем будет уменьшена ещё на 5−10% ввиду оптимизации расходов.

Рост выручки Microsoft, по предварительным прогнозам, должен составить 2,4%, что станет худшим результатом для корпорации за последние 24 квартала. Прибыль может снизиться на 9%. При этом техногигант уже объявил об устранении 10 тысяч рабочих мест и собирается провести сокращения в ближайшие дни.

Выручка Apple же упадёт впервые за 15 отчётных периодов. В большей степени, причиной этого является появление проблем у её главного поставщика — тайваньской Foxconn, связанных с масштабными протестами сотрудников против коронавирусных ограничений.

Для Alphabet рост выручки станет худшим за последние 10 кварталов. Компания пока не планирует масштабных увольнений, но уже сообщила о том, что замедляет принятие на работу новых людей для сокращения общих трат, сообщили в LBLV.

Что ещё известно о финансовых результатах бигтехов?

По мнению большинства аналитиков, для удержания стоимости ценных бумаг, эти корпорации могут начать байбэк. В 2022 году акции техногигантов потеряли от 26% до 60% относительно 20%-го снижения всего остального сектора.

В общей сложности у Meta, Amazon, Apple, Alphabet и Microsoft имеется капитал, который можно оценить примерно в 110 миллиардов долларов. На конец третьего финквартала 2022 года было известно о том, Amazon располагает самой крупной суммой, а Meta — наименьшей.

Максим Захаров, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин