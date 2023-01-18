В 2022 году Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 5,8 миллиарда

В 2022 году ликвидируемые вкладчики банков получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц гарантированное возмещение на общую сумму 5 832,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фото: biz.censor.net

0

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины Фонд ни на день не прекратил выплату гарантированного возмещения. Однако с развертыванием боевых действий мы получили новый вызов — обеспечить возможность дистанционных выплат гарантированного возмещения без посещения отделений банков-агентов. В сжатые сроки первый банк-агент реализовал дистанционные выплаты через свои онлайн-сервисы, а сегодня таких банков четыре», — заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Дистанционно вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 1 605,6 млн грн, что составляет около 30% от общей суммы выплат.

«На общую сумму выплат в значительной степени повлияло введение 100% гарантий по вкладам. После вступления в силу соответствующего закона два банка — „Мегабанк“ и „Сич“ — были признаны неплатежеспособными и перешли под управление Фонда. Их вкладчикам возмещается денежные средства в размере вклада с начисленными процентами. Из общей суммы гарантированных выплат 85% составляют выплаты вкладчикам Мегабанка и банка Сич (3 739,4 млн грн и 1 205,2 млн грн соответственно)», — подчеркнула Рудуха.

Читайте также: Фонд гарантирования вкладов передал государству акции российских банков

Напомним

После вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено 100% гарантии по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.

Источник: МинФин