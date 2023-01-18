Нацбанк: 99,9% клиентов украинских банков — держателей платежных карт имеют доступ к системе BankID НБУ

Доля клиентов банков — держателей платежных карт, имеющих доступ к использованию Системы BankID НБУ, выросла до 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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За прошлый год к системе присоединились четыре банка-идентификатора: АКБ «Индустриалбанк», АБ «Клиринговый Дом», АО «Юнекс Банк», АО «Банк инвестиций и сбережений», а также были подключены новые мобильные приложения существующих участников системы: sportbank (АО «Таскомбанк») и NEOBANK | ConcordBank (АКБ «Конкорд»).

Кроме того, в систему в 2022 году в статусе поставщиков услуг присоединилось еще 13 учреждений. Соответственно, на конец года Система BankID НБУ насчитывала 137 участников — 41 банк-идентификатор и 96 абонентов — предоставлятелей услуг.

«За 2022 год в Системе BankID НБУ осуществлено 32,8 млн успешных электронных идентификаций, что на 9% превысило показатель 2021 года (30,2 млн)», — говорится в сообщении.

С самого начала введения военного положения система обеспечила бесперебойный доступ украинских граждан к государственным и финансовым сервисам. В частности, она активно использовалась для:

предоставление государственных публичных услуг, в первую очередь через мобильное приложение «Дия» и на портале ID.gov.ua. Это в свою очередь обеспечило гражданам доступ к цифровым версиям документов, которые признавались в Украине и за рубежом, подачи заявок на выплаты по программе «єПідтримка», получение статуса внутриперемещенных лиц и многих других услуг;

удаленного открытия счетов, в частности гражданам, не имеющим возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или невозможности банка осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.

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Новый функционал

В 2022 году произошло внедрение нового функционала системы. В конце года участники системы получили доступ к сервису — «Личный кабинет абонента Системы BankID НБУ», упрощающий обмен информацией как между абонентами при расчетах, так и непосредственно с Национальным банком. В личном кабинете абоненты имеют доступ к информации об их работе в системе и формировании отчетов.

Также в конце 2022 года НБУ утвердил внедрение в системе:

стандартизированных наборов данных Благодаря этому абонент — предоставляющий услуги будет получать через систему от абонента-идентификатора только те пользовательские данные, которые нужны именно для такой услуги;

дифференцированных межабонентских тарифов для абонентов системы. Для стандартизированных наборов данных будут установлены разные размеры тарифов (от 5 до 20 грн. за одно успешное подтверждение) в зависимости от объема данных о пользователе, переданных в электронном подтверждении идентификации.

Источник: МинФин