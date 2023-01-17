Финансы

Украина получила 113 миллиардов евро международной помощи с начала войны

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 января, 2023
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С начала войны международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств, говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, сообщается на правительственном портале.

Фото: depositphotos

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По данным системы Ukraine Support Tracker, отслеживающей масштабы международной помощи, донорами Украины стали 40 стран. Европейский Союз выделил почти 52 млрд евро, помощь от США составила 48 млрд евро.

В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила 13 млрд евро международной помощи.

Половину из выделенных средств составляет финансовая помощь, еще треть — военная помощь, остальные — гуманитарная поддержка.

Европейский союз стал лидером финансовой помощи. Страны-члены ЕС и европейские институты обязались предоставить Украине почти 35 млрд евро на бюджетные нужды.

Лидером военной поддержки остаются США. Военная помощь от американских партнеров уже достигла 23 млрд евро.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 января, 2023
0 1 минута чтения
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