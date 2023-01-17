Главное за вторник: Финансовая подушка, транш от ЕС и ожидание бизнеса доллара по 42,59 гривны

Финансовая подушка в условиях войны: сколько денег держать и как сохранить

Финансовая «подушка безопасности» — необходимый элемент защиты от непредвиденных обстоятельств или потери источника доходов. Во время войны ее значение еще сильнее увеличивается. По каким принципам следует формировать экстренные сбережения и в какие активы их лучше всего вкладывать, разбирался «Минфин».

Первый транш: Украина получила три миллиарда евро от ЕС

17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках новой масштабной Программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС на 2023 год. Общий объем льготного кредита по указанной программе составляет 18 млрд евро.

Минфин разместил на аукционе облигации на 5,5 миллиардов

На аукционе 17 января Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,54 млрд грн, что почти на 18 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 23,51 млрд грн (в эквиваленте).

Бизнес ожидает доллар по 42,59 гривны — опрос НБУ

Бизнес несколько ослабил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей по деловой активности своих компаний, который Национальный банк провел в ІV квартале 2022 года.

Банкротство Укрбуда отменяется: как теперь его инвесторам получить жилье

Дело о банкротстве Укрбуд Девелопмент закрыто. Позволит ли это решение расконсервировать деятельность строительной компании и как это повлияет на шансы пострадавших инвесторов получить свое жилье, выяснял «Минфин».

Источник: МинФин