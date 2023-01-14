Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 9 по 13 января 2023 года, купил на межбанковском валютном рынке $6,45 млн и продал $658,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $652,52 млн против $674,71 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, регулятор сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $22,19 млн.

С начала года НБУ:

купил на межбанке $14,30 млн,

продал $1 341,53 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $1 333,68 млн.

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Источник: МинФин