Финансы
Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке
Национальный банк в течение недели, с 9 по 13 января 2023 года, купил на межбанковском валютном рынке $6,45 млн и продал $658,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $652,52 млн против $674,71 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: bank.gov.ua
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Таким образом, регулятор сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $22,19 млн.
С начала года НБУ:
- купил на межбанке $14,30 млн,
- продал $1 341,53 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $1 333,68 млн.
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Источник: МинФин