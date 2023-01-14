Финансы

Как изменился рынок аренды квартир в Украине за 2022 год — данные Госстата

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 14 января, 2023
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Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% с 4294 до 5699 грн. При этом во главу угла по стоимости аренды вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Фото: bzh.life

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На второе место вышла Закарпатская область, где стоимость аренды выросла почти вдвое до 8706 грн.

Столица опустилась на третье место по стоимости аренды. В Киеве аренда подешевела на 10,3% до 7637 грн.

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Стоимость аренды выросла в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, цены упали в Харьковской (на 30,9% до 3 430 грн), в Одесской (на 9,5% до 4 600 грн) и Запорожской (на 2,2% до 2 931 грн) областях.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 14 января, 2023
0 1 минута чтения
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