В энергосистеме остается недостаток. Укрэнерго ожидает уменьшение потребления на выходных

По состоянию на 11.00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня — в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. Впрочем, в выходные ожидается потепление по всей Украине, поэтому прогнозируется уменьшение потребления. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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«В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00», — говорится в сообщении.

Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения», — объяснили в компании.

Перечень облэнерго можно найти по этой ссылке.

В Укрэнерго напомнили, что общий дефицит в энергосистеме — это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Источник: МинФин