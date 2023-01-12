За год спрос на электромобили вырос в полтора раза — Укравтопром

В декабре 2022 года украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 66% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Доля новой техники из этого количества составила 21% против 17% в декабре 2021 года.

Всего за весь 2022 год украинцы приобрели 13,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.

Рост доли новых авто

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2021 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 14%, то по итогам прошлого года — 17%.

Самые популярные электрокары

Самым популярным легковым электромобилем остается Nissan Leaf.

ТОП-5 рынка легковых электромобилей:

Nissan Leaf — 2349 шт.

Volkswagen ID.4 — 1407 шт.

Tesla Model 3 — 952 шт.

Volkswagen e-Golf — 862 шт.

Renault Zoe — 674 шт.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что, по данным Министерства внутренних дел, в 2022 году украинцы зарегистрировали в сервисных центрах МВД 13 321 электромобиль, что на 56% больше против предыдущего года.

Источник: МинФин