Минэкономики дало прогноз, что будет с ценами в начале года
В Министерстве экономики Украины ожидают, что цены будут расти умеренно. Инфляционная динамика не отличается от конца прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Фото: forbes.ua
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Что будет с ценами
«В начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста», — говорится в сообщении.
Рост инфляции
В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца — 0,7% за месяц. Годовая инфляция составила 26,6%, и этот показатель оказался меньше официального прогноза правительства (29,3%).
Как отметили в министерстве, на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:
- первый — объемы разрушения инфраструктуры (в т.ч. энергетики) и логистики и, соответственно, скорость восстановления и адаптации экономики;
- второй — уровень и скорость миграции как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (и, следовательно, формирование предложения товаров и услуг).
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По данным министерства, стабилизации рынка способствует продовольственный импорт, подкрепляющий отечественное предложение товаров, не добавляя толчка в направлении роста цен вследствие:
- относительной стабильности цен на продовольствие на мировых рынках,
- фиксации обменного курса гривны и ее относительной стабильности на наличном рынке.
Также важно сдерживающее влияние на общий индекс инфляции от моратория на рост коммунальных тарифов, которые за год увеличились лишь на 6%.
Источник: МинФин