Goldman Sachs запустил сервис для блокчейн-облигаций и криптоактивов

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs запустил новую платформу управления цифровыми активами, получившую название GS DAP. Об этом сообщает Business Wire.

Фото: finance.ua

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Подробности

Сервис поддерживает смарт-контракты и построен на протоколе Daml от разработчиков Digital Asset и Canton. Он поможет облегчить выпуск, регистрацию, учет и хранение криптоактивов, включая цифровые облигации. Платформа не привязана к определенной юрисдикции и подойдет для глобальных рынков капитала.

В конце ноября сервис GS DAP протестировал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Совместно с банками-партнерами Goldman Sachs Bank Europe, Santander и Société Générale он ввел пилотный проект Venus.

В рамках программы ЕИБ выпустил партию цифровых бондов на блокчейне. Была создана, зарегистрирована и рассчитана 2-летняя облигация на сумму 100 млн евро. Это первый опыт использования частного блокчейна для ЕИБ.

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Goldman Sachs рассчитывает, что их новая платформа токенизации GS DAP проложит путь для участников рынка к внедрению технологии блокчейна.

Мы ожидаем, что эта технология станет важной частью будущих рынков капитала. Наша цель состоит в том, чтобы помочь клиентам оценить преимущества сквозной цифровой обработки для токенизированных активов, цифровых валют и других финансовых инструментов», — заявили в Goldman Sachs.

Источник: МинФин