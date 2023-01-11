Украинский Дом в Давосе заработает 16-19 января в Швейцарии
Украинский Дом в Давосе начнет свою работу 16 января по проведению четырехдневной программы панельных дискуссий и культурных мероприятий во время Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
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О чем будут говорить
В этом году программа Украинского Дома сфокусирована на усилении международной солидарности и поддержке Украины. В частности, Украинский Дом в Давосе имеет целью предоставить платформу для рассмотрения перспектив восстановления и инвестирования в будущее Украины.
Спикеры
Спикерами панельных дискуссий будут:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак
- первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров
- вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков
- министр обороны Алексей Резников
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и другие украинские чиновники.
Также в обсуждении примут участие мэры украинских городов, побывавших в оккупации, зарубежные политики, активисты гуманитарного сектора, лидеры международного бизнеса, журналисты, кроме этого на специальной панельной дискуссии будут присутствовать украинские воины.
Источник: МинФин