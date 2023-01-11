Украинцы активно развивают бизнес в Польше. Создали 3600 компаний (исследование)

В Польше зарегистрировано 3 600 новых компаний с украинским капиталом за три квартала 2022 года. Об этом говорится в исследовании Польского экономического института (PIE), пишет «Лига».

Фото: depositphotos

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Всего в Польше работает 24 100 украинских компаний или 25% от общего количества компаний с иностранным капиталом. Около 45% открытых новых компаний с иностранным капиталом в Польше за девять месяцев прошлого года — украинские.

Большинство из них — это торговые компании (22%), строительные компании (19%), а также транспортно-складские компании (14%).

Согласно опросу PIE, 66% украинских компаний продолжат работать в Польше вне зависимости от ситуации в Украине. Только 4% опрошенных компаний намерены прекратить свою деятельность в Польше и вернуться в Украину, как только позволит ситуация.

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Поимо регистраций новых компаний, 10 207 украинцев получили статус индивидуального предпринимателя в Польше.

«Самый большой скачок количества индивидуальных предпринимателей-украинцев произошел в первые недели после начала российского вторжения — в апреле 2022 их на польском рынке уже было в 4,5 раза больше, чем в январе. В сентябре — в 2,6 раза больше, чем в апреле. В секторах преобладали строительство (24%), информация и связь (16%) и услуги (14%). Также стоит отметить, что 41% предпринимателей — женщины», — прокомментировала Анна Шиманская, аналитик группы экономического прогнозирования PIE.

Источник: МинФин