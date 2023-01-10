НБУ призвал международные банки реализовать свои заявления и выйти из российского рынка

Национальный банк Украины считает ужесточение санкций и внешнего давления на экономику страны-агрессора одним из приоритетов своей международной деятельности. Однако регулятор еще раз отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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По словам регулятора, санкции, введенные против РФ и ее союзницы — Республики Беларусь странами-участниками санкционной коалиции, благодаря активной позиции Украины беспрецедентны.

«Однако, учитывая, что военные действия продолжаются, мы продолжаем искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами. НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси.», — говорится в сообщении.

По словам регулятора, такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Также проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они «продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка».

Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым», — отметили в НБУ.

По словам Нацбанка, последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой «специальной военной операции» — очередное свидетельство того, что сделанные заявления, отличаются от фактического положения дел.

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Они остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия «ЛНР» и «ДНР» как отдельных субъектов, фактически терпеливо вызывая нарушение Россией международного права. Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп — оставаясь в России вы выбрали поддержку агрессора и его военных преступлений», — говорится в сообщении НБУ.

Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран. В связи с этим получение прибыли в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях.

Поэтому Национальный банк обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп.

«Каждый день мы подводим неутешительные итоги потерь, которые принесла нашей стране война. Каждое утро начинаем день с минуты молчания, вспоминая о погибших. В то время как оставшийся в РФ бизнес суммирует и подсчитывает. Международные банки должны наконец-то реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти из рынка погруженной по локте в кровь украинцев России. Причастность солидных европейских компаний к экономике страны-террориста — ядовита. Война — это время выбирать между прибылью и достоинством», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В этом вопросе регулятор един как команда, которая защищает интересы Украины и солидарен с позицией Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который четко заявил: «Международные компании, которые остаются работать в России, напрямую финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев».

Источник: МинФин