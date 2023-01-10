Главное за вторник: ОВГЗ, бесплатные LED-лампы, новые ставки по депозитам и лимиты по картам

Новые ставки по депозитам и лимиты по картам: что банки предложат клиентам в 2023 году

2022 год стал одним из самых сложных и напряженных в истории банковской системы Украины. Тем не менее финансисты назвали его одним из наиболее удачных для себя. «Минфин» подвел предварительные итоги работы украинских банков и расспросил их руководителей о планах на 2023 год.

Минфин разместил на аукционе облигации более чем на 23 миллиарда

На аукционе 10 января Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 23,51 млрд грн (в эквиваленте).

Стало известно, когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Министерство финансов установило 19-миллиардный лимит на привилегированную ОВГЗ

Перед вторым в 2023 году размещением ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) намеченным на сегодня, 10 января, Министерство финансов решило установить лимит на продажу своей молодой гривневой бумаги (UA4000227045) с погашением 7 августа 2024 года — на уровне 19 млрд грн.

Копить на пенсию в молодости нет смысла — исследование

Существует общепринятое мнение, что нужно начинать копить на пенсию в молодом возрасте. Однако, группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинули неочевидную альтернативную теорию. О ней расскажет «Минфин».

Во многих областях применены аварийные отключения из-за превышения лимитов — Укрэнерго

В Украине к утру 10 января повысилось потребление электроэнергии среди населения из-за низкой температуры. Промышленность и бизнес также стали потреблять больше электроэнергии в результате восстановления рабочих мощностей.

Источник: МинФин