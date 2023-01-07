В Энергодаре оккупанты вывели из обращения гривну

В Энергодаре оккупанты угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Об этом говорится в данных Генштаба.

Фото: fakty.com.ua

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Как отметили в Генштабе, по состоянию на 6 января оккупанты вывели из обращения украинскую гривну.

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Напомним, украинский город Энергодар был оккупирован российскими войсками с начала марта 2022 года.

Источник: МинФин