Финансы
В Энергодаре оккупанты вывели из обращения гривну
В Энергодаре оккупанты угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Об этом говорится в данных Генштаба.
Фото: fakty.com.ua
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Как отметили в Генштабе, по состоянию на 6 января оккупанты вывели из обращения украинскую гривну.
Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.
Напомним, украинский город Энергодар был оккупирован российскими войсками с начала марта 2022 года.
Источник: МинФин