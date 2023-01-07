Финансы

«Муниципальная няня»: Размер компенсации увеличили до 6 700 гривен

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
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Кабмин увеличил размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, «муниципальная няня» с 2 272 грн до 6700 грн и изменил отдельные условия предоставления услуги для обеспечения получения поддержки именно теми, кто в ней нуждается. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Фото: news.dtkt.ua

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Что изменилось

Постановлением № 1474 определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет, «муниципальная няня» предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если один из родителей опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Правительство также приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен.

Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге, «муниципальная няня».

В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги, «муниципальная няня» должны подтвердить свое право на такое возмещение.

Для этого нужно подать соответствующим структурным подразделениям по социальной защите населения документы.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
0 1 минута чтения
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