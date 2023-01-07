Финансы

Кто в Украине может получать зарплату 40 тысяч гривен и больше

Photo of Admin Admin Send an email 14 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
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В Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем, это касается не только работников сферы IT. Об этом говорит статистика кадрового портала Work.ua.

Фото: depositphotos

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Кому платят от 40 тыс. грн

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже при условиях военного времени. К примеру, работодатели сейчас ищут таких специалистов:

  • геофизик — зарплата 54 000 грн;
  • трейдер — 45 000 грн;
  • водитель международных перевозок — 42 500 грн;
  • финансовый директор — 40 000 грн;
  • эндодонтист — 40 000 грн;
  • директор по маркетингу — 40 000 грн.

Также высокую зарплату в Украине получают медиабайеры, которые продвигают и публикуют рекламную продукцию и стоматологи.

Напомним

Как писал ранее Минфин, около 60% работодателей в 2023 году планирует повысить своим сотрудникам зарплату.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 14 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
0 1 минута чтения
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