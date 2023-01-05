Главное за четверг: Отмена льгот для бизнеса, падение экономики и самые прибыльные и убыточные банки

Минфин предлагает отменить льготы для бизнеса, введенные в начале войны

Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые Верховная Рада ввела в первые месяцы полномасштабной войны.

НБУ назвал самые убыточные банки за 11 месяцев 2022 года

21 банк в январе-ноябре 2022 года получил суммарный убыток в 19,677 млрд грн. Наиболее убыточным оказался Укрэксимбанк.

Топ-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2022 года

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 19,429 млрд. гривен прибыли после налогообложения.

monobank «вынес» елку. Собрали более 55 миллионов гривен

5 января monobank «вынес» елку из приложения. Для фонда «Вернись живым» собрали 55 042 797 гривен.

Новое видео: Что будет с экономикой Украины в 2023 году: курс, инфляция, ВВП и долговая нагрузка

Экономика Украины за год сократилась на 30,4%

Министерство экономики предварительно оценивает падение ВВП Украины за 2022 год на уровне 30,4% (±2%).

Профессиональная спортсменка и финансовая советница Алина Шух о лучших инвестициях во время войны

Война вынудила переоценить отношение к инвестированию. Финансовые инструменты, годами считавшиеся безопасными, в кризисные времена теряют такое свойство. Единственным оправдавшим себя стал фондовый рынок, считает профессиональная спортсменка, чемпионка и рекордсменка мира по легкой атлетике среди юниоров, а ныне еще и финансовая советница Алина Шух. О своем пути к инвестированию, что и почему стоит делать со своими деньгами, и об инвестициях во время кризиса, она рассказала «Минфину».

Взлет до $250 тыс или падение до $5 тыс: что ждет биткоин в 2023 году

Прошлый год стал для криптовалют одним из самых плохих за всю историю. Общая капитализация рынка упала с $2,2 трлн. до $0,8 трлн. Прошедшие двенадцать месяцев запомнились длительным падением биткоина и других популярных монет, банкротством многочисленных криптокомпаний и рекордной активностью разного рода мошенников. «Минфин» разбирался, какие перспективы открываются перед криптой в новом году и есть ли у нее шанс на восстановление.

Источник: МинФин