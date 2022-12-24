Сохраняется существенный дефицит электроэнергии. В Укрэнерго рассказали, где самая сложная ситуация

На 24 декабря в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Самая сложная ситуация

Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге — там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

«Там, где это возможно, ремонтные работы идут круглосуточно», — отметили в Укрэнерго.

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Работают все виды генерации

Сейчас работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработка одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Источник: МинФин