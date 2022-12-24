Финансы
Курс валют на вечер 23 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и продаже.
Фото: pixabay.com
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|Валюта
|Открытие 23 декабря
|Закрытие 23 декабря
|Изменения
|доллар
|36,56/36,93
|36,56/36,93
|0/0
|евро
|38,86/39,25
|38,79/39,18
|7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,35 грн. Евро покупают за 41,90 грн, а продают за 42,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,25−40,45, евро — 42,16−42,40 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин