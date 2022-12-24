Курс валют на вечер 23 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 23 декабря Закрытие 23 декабря Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,86/39,25 38,79/39,18 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,35 грн. Евро покупают за 41,90 грн, а продают за 42,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,25−40,45, евро — 42,16−42,40 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин