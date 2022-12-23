МВФ разрешил НБУ провести эмиссию гривны еще на 50 миллиардов в случае необходимости

В случае дефицита внешнего финансирования в начале следующего года Национальный банк Украины (НБУ) может выкупить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму до 50 млрд грн. Об этом говорится в материалах МВФ по согласованной с правительством Украины Мониторинговой программе с привлечением совета директоров Фонда, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: zt-rada.gov.ua

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В рамках программы Минфин и НБУ согласовали с МВФ шаги по увеличению роловера вложений банков в облигации внутреннего госзайма, однако эксперты Фонда рекомендуют рассмотреть дополнительные возможности увеличения внутренних заимствований.

«Персонал призвал официальные органы изучить новые инструменты для достижения этой цели. Примеры могут включать инструменты, связанные с инфляцией», — отмечается в материалах Фонда.

МВФ отмечает, что основные согласованные шаги повышения роловеру, упавшего со 100% в марте-мае до 22% в августе-сентябре и выросшего до 60% в октябре, — это повышение ставки на первичных аукционах, возможность формировать половину повышенных обязательных резервов за счет ОВГЗ, что даст дополнительный спрос на них около 40 млрд грн, и индивидуальный анализ возможностей каждого банка.

«Все элементы стратегии должны быть реализованы вместе, чтобы поддержать увеличение внутренних коэффициентов роловеру в течение года», — отметил Фонд.

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По его оценкам, при реализации такой стратегии склонность банков к риску суверенного долга в виде доли от общих активов останется ниже довоенного уровня, а ожидаемое увеличение процентных расходов также оценивается как управляемое, поскольку доходность, скорее всего, останется отрицательной в реальном выражении.

«Учитывая неотложные потребности в финансировании и риски, связанные с доступными альтернативами, персонал считает предлагаемую стратегию жизнеспособной и желательной на текущем этапе», — констатируется в документах.

В то же время, у них отмечается, что в случае временного дефицита внешнего финансирования и при условии, что предложение новых ОВГЗ превысит 83,22 млрд грн, Нацбанк может непосредственно купить ОВГЗ на сумму дефицита, но не более 50 млрд грн, что с учетом выплат в пользу Нацбанка по ранее выпущенным облигациям будет означать монетарное финансирование бюджета до 42,4 млрд грн.

Источник: МинФин