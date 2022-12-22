Участники программы «єОселя» получили 277 льготных кредитов на жилье
В рамках программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдали 277 кредитов. Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко во время совместного брифинга с вице-премьером — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, сообщает Экономическая правда.
Фото: pixabay.com
0
► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
По состоянию на 21 декабря для участия в программе подали 24,1 тыс. заявок. Положительное решение было принято по 7,1 тыс., еще 8 тысяч заявок рассматривают.
71% квартир участники программы «єОселя» находят и покупают на вторичном рынке жилья и только 29% берут кредит на жилье от застройщиков.
Читайте также: Минцифры запустило программу єОселя в «Дие»
Кто может взять льготный ипотечный кредит
Взять льготный ипотечный кредит по программе могут:
- военнослужащие по контракту,
- защитники Украины,
- силовики/правоохранители и члены их семей.
А также такие категории, работающие в государственном и коммунальном секторах:
- медики;
- педагоги;
- ученые.
Они могут воспользоваться максимально льготными условиями ссуды — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
Источник: МинФин