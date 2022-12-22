Участники программы «єОселя» получили 277 льготных кредитов на жилье

В рамках программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдали 277 кредитов. Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко во время совместного брифинга с вице-премьером — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, сообщает Экономическая правда.

Фото: pixabay.com

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По состоянию на 21 декабря для участия в программе подали 24,1 тыс. заявок. Положительное решение было принято по 7,1 тыс., еще 8 тысяч заявок рассматривают.

71% квартир участники программы «єОселя» находят и покупают на вторичном рынке жилья и только 29% берут кредит на жилье от застройщиков.

Читайте также: Минцифры запустило программу єОселя в «Дие»

Кто может взять льготный ипотечный кредит

Взять льготный ипотечный кредит по программе могут:

военнослужащие по контракту,

защитники Украины,

силовики/правоохранители и члены их семей.

А также такие категории, работающие в государственном и коммунальном секторах:

медики;

педагоги;

ученые.

Они могут воспользоваться максимально льготными условиями ссуды — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Источник: МинФин