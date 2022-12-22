Финансы

Покупайте страхование со скидкой 20% на Finance.ua

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
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Украинский сервис онлайн — страхование Finance.ua, в честь новогодних праздников, дарит скидку 20%. Акция действует до 31 декабря.

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Скидка действует на:

  • Зеленую карту
  • Автогражданку
  • Туристическое страхование

Как получить скидку

Для получения скидки используйте промокод «NEWYEAR» при оформлении полиса.

Страхование можно оформить заранее, просто указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.

ВЫБРАТЬ СТРАХОВАНИЕ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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