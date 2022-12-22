Покупайте страхование со скидкой 20% на Finance.ua

Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету — Минэнерго

Глава Киевской ОВА требует от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света

США выделили Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на $374 миллиона

Курс валют на 22 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

США выделили Украине военную помощь в $1,85 миллиарда. В пакете ЗРК Patriot

Украинцы получили уже более $1 миллиарда от международных партнеров

Участники программы «єОселя» получили 277 льготных кредитов на жилье

Финляндия получит плавучий терминал сжиженного газа

Аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 миллиардов