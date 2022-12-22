Финансы
Покупайте страхование со скидкой 20% на Finance.ua
Украинский сервис онлайн — страхование Finance.ua, в честь новогодних праздников, дарит скидку 20%. Акция действует до 31 декабря.
0
Скидка действует на:
- Зеленую карту
- Автогражданку
- Туристическое страхование
Как получить скидку
Для получения скидки используйте промокод «NEWYEAR» при оформлении полиса.
Страхование можно оформить заранее, просто указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.
ВЫБРАТЬ СТРАХОВАНИЕ
Источник: МинФин