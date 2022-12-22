Аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 миллиардов

В этом году глобальные продажи Christie's достигли $8,4 млрд, что является самым высоким годовым показателем в истории арт-рынка. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Bloomberg .

Фото: delo.ua

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Прибыли аукционных домов

Sotheby's был рядом с объемом продаж в $8 млрд, а гораздо меньший аукционный дом Phillips также сообщил о своем лучшем году с итоговым результатом в $1,3 млрд.

Общая сумма Sothebyʼs, например, включает лишь $6,8 млрд продаж произведений искусства и предметов роскоши, что почти на 7% меньше, чем в прошлом году, когда они составляли $7,3 млрд.

Остальные $1,2 млрд в годовом отчете Sothebyʼs поступили от автомобильного аукциона RM Sotheby's и аукциониста недвижимости Sotheby's Concierge Auctions. Sothebyʼs не владеет непосредственно ни аукционистом автомобилей, ни аукционистом недвижимости, а приобрел лишь часть последнего в ноябре 2021 года. Однако он сообщил о 100% этих продаж как о своих собственных.

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Phillips удалось увеличить свои общие показатели за счет добавления новых категорий. Традиционно аукционный дом, известный ультрасовременным искусством, в этом году увеличил объем проданных современных произведений искусства на 50% — таких, как Марк Шагал, Рой Лихтенштейн и Пабло Пикассо, — за многомиллионные суммы.

Итак, в то время как 148 художников дебютировали на аукционах Phillips в этом году, продажа работ Жан-Мишеля Баскии за $85 млн и Сая Твомбли за $41,6 млн помогла сохранить продажи.

Тем временем Christie's, показавший самые высокие результаты, продал только произведения искусства 20-го и 21-го веков на огромную сумму $6,2 млрд.

Категория, которую он называет классикой, включающей работы старых мастеров, памятные вещи, антиквариат и предметы декоративно-прикладного искусства, прибавила к его общему счету $789 млн, а его категории роскоши приблизились к $1 млрд. В последнюю категорию, азиатское и мировое искусство, вошли чуть менее $400 млн.

На результаты Christie's повлияло несколько беспрецедентных продаж с участием одного владельца, в том числе произведений искусства на сумму $1,6 млрд из имущества покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.

В прошлом году продажи Christie's составили $7,1 млрд, то есть они выросли на 18,3% в годовом исчислении. Объем проданных лотов вырос скромнее, примерно на 6,7% до 46 322. Christie's доминировал на вершине рынка, продав 7 из 10 самых дорогих произведений искусства в этом году.

Источник: МинФин