Как вернуть деньги, если внезапно выключили банкомат. Советы Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставили советы по тому, как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Фото: slovoidilo.ua

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Как вернуть деньги

«Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в Приватбанке. Сразу позвоните на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что когда заявка будет проработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут человеку на карту.

В Минреинтеграции отметили, что обналичить украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

Также люди могут снять наличные с карты на Укрпочте и Новой почте, обратившись в любое отделение почтового оператора.

Источник: МинФин