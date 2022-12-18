В Германии открыли первый плавучий газовый терминал

В портовом городе Вильгельмсгафен в Нижней Саксонии открыли первый в Германии плавучий терминал для обработки сжиженного природного газа (СПГ). В прошедшей в субботу, 17 декабря, торжественной церемонии открытия принял участие канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фото: скриншот из видео

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Подробности

Открытый плавучий терминал призван помочь закрыть пробел в газоснабжении Германии, вызванный нехваткой поставок трубопроводного газа из России.

Первым объект должен принять судно с сжиженным газом из Нигерии. Его объема должно хватить для покрытия годовой потребности 50 тысяч германских домохозяйств.

«Это теперь новая немецкая скорость, с которой мы перестраиваем инфраструктуру, и она должна стать образцом не только для этого объекта, но и для многих, многих других», — заявил Шольц.

Планы на будущее

До конца следующего года в Германии планируют открыть еще четыре аналогичных плавучих СПГ-терминала. Финансовые затраты на строительство этих четырех объектов переберет на себя немецкое государство.

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Еще один терминал соорудят на средства частных инвесторов. Годовая мощность сети СПГ-терминалов должна составлять не менее 30 миллиардов кубометров природного газа, что примерно равняется трети годовой потребности Германии в этом виде энергоносителей.

Это должно значительно уменьшить зависимость Германии от российского трубопроводного газа.

Источник: МинФин