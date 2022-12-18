Маск возобновил аккаунты журналистов в Twitter из-за негативной реакции

Илон Маск возобновил учетные записи нескольких журналистов в Twitter, которые были заблокированы на день из-за спора о публикации публичных данных о самолете миллиардера. Об этом сообщает Reuters.

Фото: скриншот из видео

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Возобновление аккаунтов произошло после острой критики его действий со стороны чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций из нескольких уголков земного шара. Некоторые заявили, что платформа микроблогов ставит под угрозу свободу прессы.

«Люди высказались. Учетные записи, которые делились моим местонахождением, сейчас будут восстановлены после их приостановления», — написал Маск в Twitter в субботу.

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Проверка Reuters показала, что приостановленные аккаунты, среди которых были журналисты New York Times, CNN и Washington Post, были возобновлены.

Официальные лица Франции, Германии, Британии и Европейского Союза ранее также осудили приостановку.

Эпизод, который один известный исследователь безопасности назвал «резней вечером в четверг», критики считают новым доказательством того, что Маск, считающий себя «абсолютистом свободы слова», устраняет слова и пользователей, которые ему лично не нравятся.

Источник: МинФин