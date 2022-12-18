ЕС поможет профинансировать проект прокладки энергетического кабеля в Черном море

Европейский Союз намерен помочь профинансировать электрокабель, который соединит Грузию и Азербайджан со странами ЕС через Черное море. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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«С начала войны с Россией мы решили отвлечься от российского ископаемого топлива и диверсифицироваться в сторону надежных энергетических партнеров, и это работает. Черноморский электрический кабель — это новый маршрут передачи, полный возможностей, поскольку он также может помочь доставить электроэнергию нашим соседям в Молдове, на Западных Балканах и, конечно, в Украине», — сказала фон дер Ляйен.

Общая стоимость проекта не разглашается. Планы по линии электропередачи, первой, напрямую соединяющей ЕС с Кавказским регионом, являются частью усилий блока по диверсификации источников энергии и сдерживанию роста цен

Продолжительность строительства

Кроме Румынии кабель принесет электроэнергию в Венгрию. Ожидается, что детальное технико-экономическое обоснование будет завершено в сентябре 2023 года, а строительство завершится через шесть лет.

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Экспорт электроэнергии

Также сообщается, что по завершении строительства линия увеличит экспорт электроэнергии из Азербайджана в ЕС, по словам президента Ильхама Алиева. Азербайджан оценивает свою возобновляемую электроэнергию в 27 гигаватт.

Страна становится все более важной для европейских стран в сфере энергоснабжения: по меньшей мере, 10 стран заключили соглашения из Баку об импорте большего количества природного газа, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков.

Президент также заявил, что Азербайджан планирует увеличить газовые потоки в ЕС на следующий год до 11,6 млрд кубометров.

Источник: МинФин