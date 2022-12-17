Сунак хочет провести аудит эффективности британской помощи Украине — ВВС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит того, как поставки британской оборонной помощи оказывают влияние на ход боевых действий в Украине. Об этом пишет BBC со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: eurointegration.com.ua

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Подробности

«Аудит, известный как оценка на основе данных, предназначен для того, чтобы оценить ход войны и значение военного взноса Великобритании для Украины», — отметил собеседник из Даунинг-стрит.

«Речь идет о том, какой вклад мы внесли, и что мы получили», — уточнил чиновник.

Это что-то типа того, как проанализировать данные на информационной панели Goldman Sachs, отмечается в публикации.

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Высокопоставленные чиновники опасаются, что премьер-министр может быть слишком осторожным — в то время как война вступает в ключевую фазу, и новые поставки оружия для Украины будут иметь решающее значение.

Хотя в окружении Сунака утверждают, что у этих опасений нет оснований, и его правительство неуклонно поддерживает Украину.

Источник: МинФин