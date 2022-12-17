Финансы

Метро заработало, половина киевлян уже с теплом: какая сейчас ситуация в столице

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 17 декабря, 2022
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Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, которое привело к очередным российским обстрелам. Об этом сообщает КГГА.

Фото: facebook.com/kyivmetro

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Метро

Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги.

Водоснабжение

По словам мэра города, водоснабжение было возвращено всем жителям столицы.

Тепло

«Половина киевлян — уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города», — заявил Кличко.

Энергоснабжение

По его словам, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но в городе используются графики аварийных отключений. Дефицит электроэнергии значителен, поэтому энергетики просят и дальше экономить.

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Напомним

Вчера, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате чего многие города и области остались без электроэнергии. В Киеве было остановлено метро. Метрополитен работал как укрытие.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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