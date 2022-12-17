Девятый пакет санкций против РФ: что они предусматривают

Совет Европейского союза в пятницу, 16 декабря, принял девятый пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С.

Фото: armyinform.com.ua

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Отмечается, что новые санкции предусматривают меры экспортного контроля и ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также тех, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны. Так, в санкционный список включили 168 компаний, связанных с ОПК России.

«Эти меры будут гарантировать ограничения к экспорту в РФ химикатов, нервно-паралитических веществ, приборов ночного видения и радионавигации, электроники и компонентов ИТ, которые могут быть использованы российской военной отраслью. Во избежание обхода санкций в список также были включены подконтрольные РФ организации, расположены в аннексированном Крыму», — говорится в сообщении.

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Экспорт товаров и технологий

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космонавтикой, в том числе авиационных двигателей и их частей.

Этот запрет будет касаться как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, то есть теперь будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

Также отмечается, что никакие санкции, принятые в связи с агрессией РФ в Украине, не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в частности, пшеницей и удобрениями.

«Однако, ввиду решительной позиции Союза по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также во избежание сбоев в платежных каналах за сельскохозяйственную продукцию, было решено ввести новое исключение из санкций, позволяющее разморозить активы и предоставить доступ к средствам определенным лицам, занимавшим значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список», — говорится в сообщении.

В то же время, ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит «Всероссийский банк регионального развития» к перечню учреждений, с которыми запрещено проводить какие-либо операции.

Также Совет Е С инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание в регионе четырех РосСМИ: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и «Первый канал».

Кроме того, новый пакет санкций предусматривает запрет на предоставление РФ услуг по рекламе ЕС, маркетинговым исследованиям и опросу общественного мнения, а также услугам по испытаниям и технической проверке продукции.

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Инвестиции в российский энергетический сектор

В то же время ЕС расширит запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив инвестиции в российскую горнодобывающую отрасль, за исключением деятельности по добыче полезных ископаемых и карьеров, связанных с определенным критическим сырьем.

При этом с сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или подконтрольных компаниях, организациях или органах, расположенных в России.

Источник: МинФин