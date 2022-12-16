Украина получила от США первое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Первый груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры прибыл в Украину из США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Фото: pixabay.com

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«Благодарна работой противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил — Украина победит», — написала Бринк.

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Напомним

В пятницу, 16 декабря, в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

«Минфин» также писал, что в результате обстрелов во многих областях и городах возникли перебои с энергоснабжением. Кроме того, некоторые города полностью обесточены.

Источник: МинФин