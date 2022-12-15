Главное за четверг: Ставки ФРС и ЕЦБ, инвестиции во время войны и проблемы с выделением 18 млрд евро

Военные условия выдачи наличной СКВ и все, что должны знать владельцы заблокированных карт

Главной темой жалоб наших читателей остаются трудности с получением валютной наличности. Но не только это доставляло хлопот клиентам банков. С какими проблемами сталкивались наши читатели — клиенты банков в ноябре, — делимся реальными историями, чтобы уберечь других от попадания в аналогичные ситуации.

ФРС повысила процентную ставку на 0,5%

Федеральная резервная система США в среду,14 декабря, повысила процентные ставки 50 базовых пунктов в целевой диапазон 4,25−4,5%. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл во время выступления на брифинге.

Акции снизились, евро — вырос: Реакция рынка на заседание Федрезерва

Акции Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит упали в среду, 14 декабря, после того, как Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки на полпроцента.

ЕЦБ вслед за ФРС повысил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в четверг, 15 декабря.

Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление Украине 18 миллиардов евро — СМИ

Польша в среду вечером отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

Куда не следует инвестировать во время войны? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: Куда не стоит инвестировать во время войны? Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 декабря.

Источник: МинФин