Twitter отменил двухфакторную авторизацию для украинских номеров. Украинцы не могут зарегистрироваться

Twitter отменил двухфакторную авторизацию для украинских номеров, пишет издание Mezha.

Фото: biz.nv.ua

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Что известно

Социальная сеть не посылает коды двухфакторной аутентификации, когда пользователи пытаются войти с помощью мобильного телефона. Издание предполагает, что это может стать частью «борьбы с ботами», которую начал Илон Маск.

В своем аккаунте в субботу Маск написал, что «завтра ботов ждет сюрприз». После этого Twitter заблокировал трафик от примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру, фактически отрезав доступ к сотням тысяч аккаунтов.

В первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обширные территории России, Индонезии, Индии и Малайзии.

Проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над удалением отдельных правонарушителей, компания обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями в определенных странах, и заблокировала пользователей, возлагавшихся на эти сети, от получения SMS-сообщений от Twitter, воздействуя на людей с двухфакторной аутентификацией.

Затем он полностью заблокировал трафик от этих операторов, пишет издание Platformer.

Как отмечает Platformer, после того, как пользователи начали жаловаться на проблему, Twitter быстро разблокировал операторов и сообщил им, что произошел сбой, вызванный «изменениями в конфигурации маршрутизации».

Однако для Украины проблема остается актуальной. Остается надеяться, что это действительно техническая проблема, а не мелкая месть Маска.

Интернет

Источник: МинФин