Укрпочта предоставляет большую скидку на отправку — каких посылок касается
Перед рождественско-новогодними праздниками Укрпочта позволит украинцам отправлять посылки из Польши в Украину со 75% скидкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: lb.ua
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Отмечается, что скидка распространяется на EMS-отправку, вес которых не превышает 20 кг.
«Зимние праздники особенные. Их семейная и теплая атмосфера возрождает желание радовать родных. Это возможно даже если вы не рядом, ведь любовь не пугают расстояния и границы», — говорится в сообщении.
Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.
Сколько стоит отправить посылку Укрпочтой
На Укрпочте установили цену для каждой посылки, на которую предусмотрена акция:
Сколько времени будет ехать посылка из Польши в Украину
Укрпочта обещает, что посылка будет доставляться от 7 до 14 дней. Также в компании отмечают услугу доставки отправки курьером по адресу в областных центрах.
Источник: МинФин