Укрпочта предоставляет большую скидку на отправку — каких посылок касается

Перед рождественско-новогодними праздниками Укрпочта позволит украинцам отправлять посылки из Польши в Украину со 75% скидкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: lb.ua

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Отмечается, что скидка распространяется на EMS-отправку, вес которых не превышает 20 кг.

«Зимние праздники особенные. Их семейная и теплая атмосфера возрождает желание радовать родных. Это возможно даже если вы не рядом, ведь любовь не пугают расстояния и границы», — говорится в сообщении.

Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.

Сколько стоит отправить посылку Укрпочтой

На Укрпочте установили цену для каждой посылки, на которую предусмотрена акция:

EMS-отправка, весящая меньше килограмма, ориентировочно обойдется в 317 грн.

Если вес посылки не больше 1−5 кг — 393 грн.

Если EMS-отправка весит более 5, но менее 10 кг — 468 грн.

Посылки, вес которых составляет от 10 до 20 кг — 619 грн.

Сколько времени будет ехать посылка из Польши в Украину

Укрпочта обещает, что посылка будет доставляться от 7 до 14 дней. Также в компании отмечают услугу доставки отправки курьером по адресу в областных центрах.

Источник: МинФин