Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда: на что направят 12,6 миллиарда

2 декабря Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. В результате доходная и расходная части бюджета выросли на 12,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Фото: pfu.gov.ua

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Куда направят средства

Средства в текущем году будут направлены на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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Напомним

Пенсионный фонд разъяснил, как украинцам в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы.

Источник: МинФин