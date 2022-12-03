Финансы
Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда: на что направят 12,6 миллиарда
2 декабря Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. В результате доходная и расходная части бюджета выросли на 12,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Фото: pfu.gov.ua
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Куда направят средства
Средства в текущем году будут направлены на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
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Напомним
Пенсионный фонд разъяснил, как украинцам в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы.
Источник: МинФин