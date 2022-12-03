Добыча нефти в РФ упадет на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций и ограничений цен — Reuters

Добыча российской нефти может упасть на 0,5−1 миллион баррелей в сутки в начале 2023 года после того, как Европейский Союз ограничит экспорт российского сырья морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в крупных российских нефтяных компаниях.

Фото: pixabay.com

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Агентство отмечает, что эта оценка находится на нижней границе прогнозов рыночных аналитиков по совокупному влиянию запрета на экспорт нефти в ЕС и ограничению цены на российскую нефть.

Алексей Кокин из российской брокерской компании «Открытие» согласен с этой оценкой вероятного влияния ограничений на российскую добычу.

«Это примерно соответствует объему морских поставок в ЕС за последние недели… Я не думаю, что они (российские производители) смогут перенаправить эти объемы в другое место», — сказал он.

В свою очередь аналитик российского Центра развития энергетики Кирилл Мельников прогнозирует падение добычи в России на 1,0−1,5 млн баррелей в сутки в январе по сравнению с уровнем ноября.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидало, что добыча российской нефти упадет на 2 млн баррелей в сутки к концу первого квартала 2023 года, хотя это также учитывает запрет на импорт нефтепродуктов из России в ЕС, который вступит в силу 5 февраля.

До начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия экспортировала около 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. ЕС значительно снизил импорт, но Москва успешно перенаправила эти объемы в Азию, благодаря чему экспорт лишь немного снизился — до 7,6 млн баррелей в сутки.

Поступления от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов обеспечивают большую часть доходов России, которые остаются высокими за счет роста мировых цен. Доходы российского бюджета от нефти и газа за первые 10 месяцев года выросли более чем на треть.

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В то же время, существенное уменьшение поступления российской нефти на мировые рынки может вызвать рост цен, что может нивелировать влияние падения добычи на доходы РФ от экспорта энергоносителей, отмечает Reuters.

Источник: МинФин