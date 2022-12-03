Австрия передает 20 миллионов евро в траст-фонд Всемирного банка для Украины

Австрия внесет вклад в размере 20 млн евро в новый фонд помощи Украине от Всемирного банка. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в субботу после встречи с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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«Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», — сказал Бруннер.

Австрийский вклад касается вновь целевого фонда Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению и реконструкции Украины Ukraine Recovery Trust Fund (URTF).

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Траст-фонд направлен на поддержку Украины в планировании и внедрении мер по восстановлению, а также в поддержке государственных услуг, в т. ч. в энергетическом секторе

Глава Министерства финансов Австрии подчеркнул, что восстановление «не может ждать до окончания войны», и поддержка мер в этом направлении является важной задачей для Австрии.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин