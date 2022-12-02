Украина получила первые $1,5 миллиарда гранта от США

В государственный бюджет поступила первая часть гранта от США через Целевой фонд Всемирного банка — $1,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: pixabay.com

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

В ведомстве пояснили, что это первый транш грантовых средств с $4,5 млрд, предоставленный в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Куда пойдут деньги

Средства будут использованы для обеспечения пенсионных выплат и социальной помощи. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напомним

Минфин писал о том, что 22 ноября США предоставили Украине прямую бюджетную поддержку на $4,5 млрд.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин