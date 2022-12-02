Рада приняла закон о списании кредитов на уничтоженное в результате войны имущество

Верховная Рада приняла закон о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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Подробности

Принятие соответствующего законопроекта № 7441−1 во втором чтении поддержали 265 нардепов.

Приостановление выплат по кредитам физлица-заемщика кредитов на движимое/недвижимое имущество, из-за войны:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Такие заемщики смогут потребовать от кредитора приостановки платежей по кредиту при наличии подтверждающих документов.

Списание кредита на жилье

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

недвижимость уничтожена в результате войны. Ко второму чтению убрали ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но оно должно по состоянию на 23 февраля 2022 г. быть единственным местом проживания семьи заемщика;

по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Размер такой компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки кредитора, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

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Ссуды на авто

Аннулирование задолженности возможно для:

Уничтоженные авто. Ко второму чтению убрали ограничения по двигателю. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должно быть единственным автомобилем в семье заемщика;

По состоянию на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.

Срок подачи заявок

Срок подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.

Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Источник: МинФин