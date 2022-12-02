НБУ хочет понять стратегию банков с иностранным капиталом

Банки с иностранным капиталом заняли выжидательную позицию. Об этом в интервью Forbes Украина сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Фото: bank.gov.ua

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«Она, по сути, предполагает выход из рисковых активов, результатом чего являются максимальные остатки средств в депсертификатах. Это уже предмет отдельного разговора с частью рынка с иностранным капиталом», — заявил глава Нацбанка.

Пышный сказал, что НБУ хотел бы понять стратегию этих банков. По его мнению, международные банки должны перейти от стратегии выжидания и защиты к стратегии поиска своего места в условиях военной экономики.

«… Мы хотели бы услышать, какую они имеют стратегию в этой войне. Предусматривает ли она лидерство, в том числе моральное, на которое банки с иностранным капиталом обоснованно претендовали в мирное время. Мы уже сейчас должны постепенно строить планы на будущее и разрабатывать стратегии кредитования и поддержки портфеля», — пояснил глава НБУ.

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Он также добавил, что банки с иностранным капиталом должны наконец реализовать решительные заявления и «выйти из погруженного по локти в крови украинцев российского рынка, причастность к которому таких важных европейских компаний — ядовита».

Источник: МинФин