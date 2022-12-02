Финансы

Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии и приближается к плановым отключениям

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 декабря, 2022
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В Киеве увеличился предел на потребление электроэнергии. Столица постепенно приближается к плановым отключениям. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

Фото: budport.com.ua

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Аварии в энергосистеме

В то же время, чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам генерального директора поставщика электроэнергии YASNO Сергея Коваленко, на это есть несколько причин:

  • Первая — горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.
  • Вторая — погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Таким образом они создают большую нагрузку на сеть.

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«Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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