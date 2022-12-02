Бизнес ухудшил оценки деловой активности из-за потерь от войны

В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки своей экономической деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: pixabay.com

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Подробности

В ноябре ИОДА снизился до 42.7 из 44.9 в октябре.

«Продолжение боевых действий, дальнейшее разрушение критической инфраструктуры, логистики, рост производственных затрат, а также снижение доходов населения повлияли на ухудшение оценок экономических результатов в ближайшей перспективе предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах Национального банка», — говорится в сообщении.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры: секторальный индекс в ноябре составил 44.1 по сравнению с 45.8 в октябре.

Респонденты ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции, объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время оценки по объемам незавершенного производства были менее пессимистичными, чем в предыдущем месяце.

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Предприятия сектора строительства

Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 41.0 (в октябре — 38.2). Респонденты смягчили ожидания объемов выполненных строительных работ и объемов новых заказов и настроены на увеличение объемов закупки их услуг на фоне улучшения доступности подрядчиков.

Существенно повысились, хотя и остаются ниже нейтрального уровня, оценки объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли

Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения: секторальный индекс снизился до 45.2 по сравнению с 48.9 в октябре.

Респонденты ухудшили оценки объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, они ожидают увеличения объемов запасов/остатков товаров для продажи.

Предприятия торговли прогнозируют более низкие темпы роста стоимости товаров, закупленных для продажи, в то же время сохраняют ожидания снижения торговой маржи.

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Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая разрушение цепей поставок и увеличение производственных затрат: секторальный индекс снизился до 40.0 из 42.2 в октябре.

Респонденты усилили негативные ожидания объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. Большинство предприятий, участвующих в опросах, усилили ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий цен на сырье и товары поставщиков.

Сокращение численности работников

Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — сектора строительства.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 ноября 2022 года. В нем приняли участие 432 предприятия. В числе опрошенных 45.4% — предприятия промышленности, 27.5% — сферы услуг, 22.9% — торговли, 4.2% — строительства; 30.1% респондентов — крупные предприятия, 31.7% — средние, 38.2% — малы.

Источник: МинФин