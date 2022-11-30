Укрзализныця восстанавливает сообщение со Словакией. Билеты уже в кассах

АО «Укрзализныця» с 11 декабря возвращает международное сообщение Мукачево — Чоп — Черна-над-Тысой — Кошице. Об этом говорится в сообщении компании в телеграмм-канале.

Фото: ukrinform.ua

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График движения

Поезда будут курсировать каждый день.

Поезд № 960/961 Кошице — Мукачево будет отправляться из Кошиц в 8:46 с прибытием в Мукачево в 14:00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Поезд № 962/963 Кошицы — Мукачево будет отправляться из Кошиц в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Поезда будут проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево — в 12:00 и 14:51, в направлении Кошиц — в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице.

Билеты доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов.

Источник: МинФин