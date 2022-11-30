Малая приватизация принесла бюджету 1,8 миллиарда

Фонд госимущества продал объектов малой приватизации на 1,78 млрд грн с 19 сентября, когда возобновились онлайн-аукционы по продаже госимущества. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Фото:hromadske.ua

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Что известно о продаже объектов малой приватизации

Совокупно, цена проданных объектов превысила начальную стоимость лотов в 2,7 раза. Всего было проведено 107 аукционов, уточняют в ФГИ.

Только за последнюю неделю, в период 21−25 ноября, Фонд госимущества провел 11 аукционов по приватизации на сумму 122 млн. грн.

Среди представленных на приватизационных аукционах объектов участники соревновались за Винницкий завод «Кристалл» и «Электрохимважпроект». Финальные предложения за право приватизировать эти объекты составили 44,6 млн грн и 75 млн грн соответственно.

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Также прошли приватизационные торги по группам инвентарных объектов, зданию инспекции и объектам незавершенного строительства.

На этой неделе планируется еще 38 приватизационных аукционов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что от успешных аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro. Продажи, в бюджеты разных уровней поступило 499,6 млн грн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Приватизация

Источник: МинФин