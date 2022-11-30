Количество биткоин-миллионеров снизилось на 80% за год

Медвежий рынок в 2022 году привел к сокращению на 80% количества биткоинов-миллионеров, имеющих на счету минимум 1 млн BTC. Об этом говорится в данных аналитической компании Glassnode, пишет cryptomisto.

Фото: lenta.ua

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Статистику собирали с момента, когда биткоин достиг исторического максимума (ATH) на отметке $69 000 в ноябре 2021 года.

По состоянию на 25 ноября 2022 года в мире насчитывалось только 23 345 биткоин-кошельков с балансом в $1 млн и выше. 8 ноября прошлого года количество биткоин-миллионеров составило 112 898.

В то же время, по данным Cointelegraph, продолжает расти количество кошельков с 1 и более BTC на счету. На 27 ноября показатель составлял 952 000, что явилось рекордом за всю историю наблюдений.

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Однако в целом с 18 ноября начало сокращаться количество кошельков с ненулевым балансом, в последний раз это наблюдалось в апреле 2021 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что на фоне падения стоимости цифровых активов, банкротства крупных крипто-платформ как Celsius Network, Voyager Digital и Three Arrows Capital и нестабильной экономической ситуации в мире, большинство биткоин-миллионеров потеряли свое состояние.

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Источник: МинФин