Apple «выразила заинтересованность» в покупке «Манчестер Юнайтед» — СМИ

Как минимум два спортивных источника сообщают, что Apple «выразила заинтересованность» в покупке британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Нынешний владелец клубы выставил его на продажу и ряд других сторон также заинтересованы в потенциальном приобретении. Об этом сообщает 9to5mac.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Информацию о заинтересованности Apple в покупке «Манчестер Юнайтед» опубликовали в Twitter SPORTbible и Manchester United Transfer News Hub.

Первоисточником этих сведений, по-видимому, является The Daily Star. По данным источника, Apple заинтересована в покупке «Манчестер Юнайтед» за 5,8 млрд фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что изначально семья Глейзеров, которая владеет «МЮ», заявляли о желании продать клуб за 8,25 млрд фунтов стерлингов, но им пояснили, что это нереально при нынешних рыночных условиях.

Генеральный директор Apple Тим Кук стремится изучить возможности, которые может предоставить владение знаменитым футбольным клубом. В планах рассматривается строительство нового современного стадиона, который будет считаться лучшим в мире.

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«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» — один из самых популярных футбольных клубов в мире. Он установил несколько футбольных рекордов. В 1991 году клуб был размещен на фондовой бирже за 6,7 млн фунтов.

В 2005 году его купил американский миллиардер Малкольм Глейзер за 790 млн фунтов стерлингов. Переломный момент наступил после участия клуба в неудавшемся предложении Европейской Суперлиги и последующей критики.

По словам осведомленных источников, за последние 18 месяцев для Глейзеров многое изменилось, многие покинули клуб. Теперь владельцы хотят продать «Манчестер Юнайтед» и двигаться дальше.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду после его скандального интервью, в котором он раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и владельцев клуба, в том числе.

«Глейзерам нет дела до клуба. В плане спорта, я имею в виду. „Манчестер Юнайтед“ — маркетинговый клуб, как вы знаете. Им нет дела, они добудут деньги от маркетинга», — заявил Роналду в ноябре 2022 года.

Источник: МинФин